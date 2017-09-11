Тимошенко попала в базу данных "Миротворца"

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости. Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, а также ее соратник по партии Сергей Власенко попали в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" за незаконное пересечение границы Украины.
На сайте указано, что политики внесены в базу за "незаконное пересечение государственной границы Украины, нападение на пограничников при исполнении ими своих обязанностей по охране государственной границы", а также "участие в подготовке незаконного пересечения государственной границы Украины лицом без украинского гражданства, манипулирование общественно значимой информацией".
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.