Тимошенко попала в базу данных "Миротворца"

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости. Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, а также ее соратник по партии Сергей Власенко попали в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" за незаконное пересечение границы Украины.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье при поддержке сторонников, в том числе депутатов Верховной рады, среди которых были Тимошенко и Власенко, прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Погранслужба Украины назвала такие действия незаконными. Возбуждено дело по двум статьям — о незаконном переходе границы и сопротивлении правоохранителям.

На сайте указано, что политики внесены в базу за "незаконное пересечение государственной границы Украины, нападение на пограничников при исполнении ими своих обязанностей по охране государственной границы", а также "участие в подготовке незаконного пересечения государственной границы Украины лицом без украинского гражданства, манипулирование общественно значимой информацией".

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.