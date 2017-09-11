Евросоюз не признал выборы в Крыму и Севастополе

Избирательный участок в Симферополе в единый день голосования. Архивное фото

Избирательный участок в Симферополе в единый день голосования. Архивное фото

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Европейский союз не признает проведение выборов на полуострове Крым, говорится в заявлении на официальном сайте Европейской внешнеполитической службы.

Севастопольцы 10 сентября впервые общенародным голосованием избрали губернатора города. Также в Крыму прошли довыборы в республиканский парламент.

"Губернаторские выборы прошли в Севастополе. Европейский союз не признал незаконное присоединение Крыма и Севастополя к Российской Федерации и поэтому не признает проведение выборов на Крымском полуострове", — говорится в сообщении.

"Любой, кто был избран на Крымском полуострове и заявляет, что представляет Крым и Севастополь, не будет признан в качестве представителя этих территорий, которые являются украинскими. ЕС остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", — добавили в Европейской внешнеполитической службе.

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