Верховный суд приостановил действие запрета по иммиграционному указу Трампа

ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Верховный суд США приостановил судебный запрет по иммиграционному указу президента Дональда Трампа, говорится в решении суда.
Ранее Верховный суд уже поддержал администрацию, позволив указу вступить в силу.
Указ вступил в силу после того, как Верховный суд разрешил действие документа до проведения дебатов. Дебаты в Верховном суде по существу данного дела намечены на 10 октября. При этом ряд ограничений на выполнение указа, введенных нижестоящим судом, должны были вступить в силу 12 сентября.
Ранее Девятый окружной апелляционный суд США оставил в силе ограничения на иммиграционный указ президента Дональда Трампа, введенные судом нижестоящей инстанции.
В конце июня вступил в силу указ Трампа, согласно которому на 90 дней приостанавливался въезд в США граждан Ирана, Йемене, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, а также приостанавливалась на 120 дней программа приема беженцев. При этом было сделано исключение для людей, имеющих двойное гражданство или вид на жительство в США, и их ближайших родственников — родителей, детей, братьев и сестер.
Кроме того, апелляционный суд отказался пересматривать решение нижестоящей инстанции, согласно которому, в страну могут въехать те беженцы, чье переселение уже было одобрено до вступления в силу иммиграционного указа Трампа.