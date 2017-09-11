ХЕЛЬСИНКИ, 11 сен — РИА Новости. Американские дипломаты могут быть ограничены в передвижении по РФ, если американская сторона прибегнет к подобным шагам в отношении российских дипломатов, заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков.

В понедельник он провел в Хельсинки консультации с замгоссекретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном. Переговоры касались проблемных аспектов в двусторонних отношениях, в том числе функционирования диппредставительств.

"Единственный главный и неотменимый принцип нашего подхода к этому вопросу — это паритет. Если нам что-то сокращают и в чем-то ограничивают, значит подобным образом будут ограничены и сокращены возможности для американских дипломатов нормально перемещаться по России. Но конкретику я обсуждать не могу", — сказал Рябков.