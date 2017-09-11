МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Минобороны России призывает найти виновных в осквернении братской могилы воинов Красной Армии в польском городе Сосновец, сообщил журналистам начальник управления военного ведомства по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимир Попов.

"В ночь с 10 на 11 сентября неизвестными лицами с бетонного постамента, установленного перед памятником павшим бойцам, выломана и украдена металлическая плита с персональными данными о захороненных военнослужащих. Минобороны России призывает устранить последствия акта вандализма, найти и наказать виновных лиц", — сказал он.

По словам Попова, это девятый противоправный акт в отношении российских воинских захоронений на территории Польши за 2017 год.

Он подчеркнул, что послом РФ в Польше направлена соответствующая нота в адрес министерства культуры и национального наследия Польши и МИД этой страны.