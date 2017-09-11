Пушков объяснил слова Лаврова про дипломатический паритет с США

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в интервью с RT заявление главы МИД Сергея Лаврова о том, что Москва намерена привести к полному паритету условия работы американских дипломатов в России и российских в США.

Пушков подчеркнул, что в России работают 450 американских дипломатов. В то же время перед правительством США Москву представляют 300 сотрудников МИД, а остальные 150 человек работают при ООН.

"Если Лавров имеет в виду паритет в строгом смысле слова, тогда речь идет о сокращении числа американских дипломатов в России до 300 человек", — отметил парламентарий. По его мнению, эта мера является "наиболее логичной" и "адекватной" в данном случае.

Сенатор обратил внимание на то, что заявления Госдепа о необходимости улучшить отношения с Москвой расходятся с реальностью. В таких условиях "предоставлять американцам льготный режим в России излишне", констатировал Пушков.

Ранее Лавров заявил, что Россия проявила "добрую волю", включив в список сотрудников российских дипмиссий в США тех, кто работает в ООН, а Соединенные Штаты, в свою очередь "прикарманили этот добрый жест".

В конце июля Москва потребовала, чтобы Вашингтон до сентября сократил численность дипперсонала в России до 455 человек. США получили право оставить в стране именно столько сотрудников посольства и консульств, так как такое число российских дипломатов работают в Штатах.

В ответ на это Соединенные Штаты потребовали от российской стороны закрыть консульство в Сан-Франциско, здание торгового представительства в Вашингтоне и арендованные помещения торгпредства в Нью-Йорке. В Москве эти действия назвали недружественным шагом.