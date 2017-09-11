В Барселоне миллион человек приняли участие в акции в поддержку референдума

БАРСЕЛОНА, 11 сен — РИА Новости, Елена Шестернина. Миллион человек вышли на улицы Барселоны под лозунгом "Референдум — это демократия", такие данные привела Городская Гвардия.

Митинг приурочен к Диаде — Национальному дню Каталонии, который местные власти решили использовать, чтобы продемонстрировать "стремление каталонского народа к независимости" — менее, чем за три недели до проведения референдума, который испанское правительство считает незаконным.

Где найти урны

"Никто у нас не украдет право проголосовать. Поэтому 1 октября мы будем проводить референдум о самоопределении", — заявил председатель общественной организации Omnium Cultural Жорди Куишар (Jordi Cuixart), выступая на многочисленном митинге на площади Каталонии.

"Мы вновь преподнесли урок цивилизованности и демократии, уже в шестой раз. Седьмой будет 1 октября. Мы знаем, где находятся урны для голосования и бюллетени, вы можете 1 октября идти в любую школу и там их найдете", — заявил председатель Каталонской Национальной ассамблеи — главного организатора Диады — Жорди Санчес.

На минувшей неделе Гражданская Гвардия Испании проводила обыски в типографии Indugraf в муниципалитете Константи (провинция Таррагона) и в редакции журнала El Vallenc в городе Вальс (провинция Таррагона), где предположительно могут находиться напечатанные материалы.

Большой крест

Миллион человек, если верить данным Городской Гвардии, принял участие в самом красочном мероприятии Национального дня Каталонии — они буквально заполнили две улицы, пересекающиеся под прямым углом, — аллею Грасия и улицу Аррагон, создав огромный крест. Участники акции минутой молчания почтили память погибших в терактах в Барселоне и Камбрильсе 17 августа, после этого над Барселоной зазвучал гимн Каталонии.

Ровно в 17.14 по местному времени после специального сигнала с четырех сторон над толпой начали двигаться к сердцевине креста огромные флаги — в том числе Эстелада, неофициальный флаг Каталонии, и лозунг, на котором было написано "Референдум — это демократия".

Предполагалось, что в момент прохождения флагов находящиеся под ними люди сменят свои футболки на ярко-желтые с надписью "Диада да" (La Diada del Sí), после чего разноцветный крест должен был превратиться в ярко-желтый. Однако многие решили надеть футболки заранее и план организаторов был отчасти сорван.

"Не-за-ви-си-мость!", "Про-го-ло-су-ем!", — раздавалось над центром Барселоны.

"Мы приехали из Санта Марии де Санта-Мария-де-Палаутордера, буквально все жители нашего поселка здесь, чтобы сказать Мадриду: мы хотим проголосовать на референдуме, мы хотим быть независимыми", — говорит РИА Новости одна из участниц акции, которая признается, что участвовала во всех Диадах, начиная с 2012 года. По ее словам, на митинг приехали не только жители со всей Каталонии, но и из Валенсии, и даже их Восточных Пиренеев во Франции.

Санта-Мария-де-Палаутордера, где живут девять тысяч человек, находится в комарке Вальес-Орьенталь, руководство которой приняло решение проводить референдум, несмотря на запрет испанского правительства и тот факт, что его проведение приостановлено Конституционным судом страны.

В толпе виден и итальянский флаг — он нарисован на плакате, который держит молодая женщина. "Я живу здесь 16 лет и по местному законодательству до сих пор не имею права участвовать в голосовании. Я пришла, чтобы отдать мой голос за независимую Каталонию хотя бы здесь. Я уверена, что для Каталонии независимость — лучший вариант", — сказала Бенедетта.

Эстелады в центре Барселоны буквально повсюду — развеваются над толпой, повязаны на шеях, свисают на спинах, повязаны даже на детских колясках и на собаках.

Веселый и боевой народ

"Испанское государство не помешает референдуму своими угрозами", — доносилось из рупора.

Несмотря на политические лозунги, происходящее в Барселоне напоминало праздник — песни, бой барабанов, живые пирамиды из людей, огромные фигуры покровителей муниципалитетов, которые привезли с собой участники со всего автономного сообщества.

"Ваша грязная война, ваши угрозы. Мы лишь хотим голосовать, мы хотим демократии", "Свобода или смерть", — было написано на плакатах в руках собравшихся.

Немало флагов ЕС, хотя официальный Брюссель четко дал понять каталонским властям: в случае "провозглашения независимости" эта территория выйдет из состава единой Европы.

Председатель Женералитета Карлес Пучдемон на пресс-конференции заверил: если на "референдуме" выиграют сторонники отделения Каталонии от Испании, "это даст по крайней мере право", чтобы Каталонию "выслушали в ЕС".

"Если выиграет "да", то у нас будет право, чтобы нас выслушали, у нас будет возможность говорить с господином Юнкером (Жан-Клод Юнкер — председатель Еврокомиссии — ред.), например. Мы сможем напрямую обратиться к ЕС. Надеюсь, что они по крайней мере поймут, что нас надо выслушать", — сказал он.

Мужчина лет 70 стоял немного в стороне вместе с несколькими женщинами и внимательно рассматривали вертолет Национальной полиции, который завис над толпой. "Следят… Пусть следят" — сказал он. На нем — как и его друзьях — были, как он признался, самодельные футболки. На груди уже традиционное — "Каталония — независимость", а на спине — "Ничего не смогут против веселого, единого и боевого народа".