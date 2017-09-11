Киев приветствует отказ Польши от изображения львовской часовни в паспортах

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин приветствует решение Польши отказаться от изображения в новых паспортах часовни-ротонды во Львове и считает это решение "мудрым".

Власти Польши ранее заявили о намерении разместить на страницах нового польского паспорта изображение часовни-ротонды, расположенной в украинском городе Львов — в связи с этим МИД Украины вручил послу Польши Яну Пекло ноту протеста. Украина рассматривала такие намерения как "недружественный шаг", который негативно влияет на развитие стратегического украинско-польского партнерства. В понедельник посол Украины в Варшаве Андрей Дещица со ссылкой на главу польского МВД сообщил, что Польша решила не размещать на страницах нового гражданского паспорта изображений из Львова.

"Новые паспорта Республики Польша: нашим отношениям всегда была присуща мудрость и взаимное уважение в понимании исторического прошлого", — написал Климкин в понедельник в Twitter.