В Киеве закрыли четыре станции метро из-за задымления

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости. Киевский метрополитен ограничил движение поездов на одной из веток из-за задымления, закрыты четыре станции метро, сообщила в понедельник пресс-служба подземки.

Ранее в понедельник киевский метрополитен сообщил о задымлении между станциями на "синей" ветке подземки. В свою очередь агентство УНН со ссылкой на пресс-секретаря Госслужбы Украины по ЧС в Киеве Светлану Водолагу сообщило, что между станциями "Контрактовая площадь" — "Льва Толстого" загорелся вагон. По ее словам, все сотрудники метрополитена знают, что в таких случаях делать — эвакуировать пассажиров.

Согласно сообщению киевского метрополитена в Twitter, на данный момент закрыты станции "Петровка", "Тараса Шевченко", "Контрактовая" и "Почтовая площадь". Таким образом, от метро оказался отрезанным крупный жилой массив Оболонь.

В свою очередь, сайт телевизионной службы новостей украинского канала "1+1" опубликовал фотографии с забитыми людьми платформами. По данным ресурса, большие очереди стоят на переходе на станции метро "Майдан Незалежности", а также на платформе станции.