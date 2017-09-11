Рябков рассказал Шеннону об условиях для дипломатов из США в России

Государственные флаги России и США на здании американского посольства в Москве. Архивное фото

Государственные флаги России и США на здании американского посольства в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на встрече с заместителем госсекретаря США Томасом Шенноном в Хельсинки заявил, что условия пребывания дипломатов США в РФ приводятся в соответствие с ограничениями для представителей России, сообщает МИД РФ.

"С российской стороны вновь заявлен протест в связи с враждебными действиями США, посягательством на дипломатический иммунитет. Указано, что условия пребывания американских дипломатов в России приводятся в соответствие с ограничениями, установленными для наших представителей", — говорится в сообщении по итогам консультаций.