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В мире

Путин обсудил с Меркель размещение миротворцев в Донбассе

Сюжет:
Переговоры о мире на Украине в 2017 году (367)
20:0611.09.2017
(обновлено: 20:12 11.09.2017)
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© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкСотрудник ОБСЕ осматривает двор жилого дома, пострадавший в результате обстрела Докучаевска в Донецкой области. Архивное фотоСотрудник ОБСЕ осматривает двор жилого дома, пострадавший в результате обстрела Докучаевска в Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель российский проект резолюции Совета безопасности ООН о миротворческой миссии организации в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 8 сентября 2017
© РИА Новости / Антон Денисов
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Париж проанализирует предложение России о миротворцах ООН в Донбассе
Глава государства подробно остановился на инициативе Москвы об учреждении миссии ООН по содействию охране мониторинговой миссии ОБСЕ. "С учетом высказанных Ангелой Меркель соображений российский лидер отметил готовность дополнить предлагаемые в российском проекте резолюции Совета Безопасности функции упомянутой миссии ООН", — рассказали в Кремле.

Как пояснили в администрации президента, речь идет о том, что охрана сотрудников миссии ОБСЕ может осуществляться не только на линии разграничения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах, где наблюдатели проводят свои инспекционные поездки в соответствии с минскими соглашениями.

Путин и Меркель также обсудили ход реализации "Минска-2". Стороны подчеркнули неприемлемость любых нарушений режима тишины, подрывающих так называемое "школьное перемирие", которое было согласовано в контактной группе и одобрено лидерами государств "нормандской четверки".

Позиция канцлера

Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Как сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, Ангела Меркель поддержала инициативу Москвы о миротворческой миссии в Донбассе. В то же время, по ее словам, в проект резолюции необходимо внести изменения.

"Федеральный канцлер поприветствовала российскую инициативу в принципе, но указала на то, что должны быть внесены изменения в мандат", — заявил Зайберт.

Обеспечить безопасность наблюдателей

В минувший вторник Путин заявил, что не видит ничего плохого в отправке миротворцев на Украину в том случае, если речь пойдет только о функции обеспечения безопасности наблюдателей миссии ОБСЕ. Он подчеркнул, что миротворческий контингент следует разместить на линии разграничения.

"Я ничего плохого в этом не вижу. Я же ведь многократно говорил о том, что поддерживаю идею и вооружения миссии ОБСЕ. Но сама организация ОБСЕ отказывается от вооружения своих сотрудников, поскольку не имеет соответствующего персонала, ни опыта подобной работы. В этом контексте наличие миротворцев ООН, даже не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным", — подчеркнул глава государства.

Он также поручил министерству иностранных дел внести соответствующий проект резолюции в Совет Безопасности ООН. После этого постпред России при организации Василий Небензя заявил, что поручение президента выполнено.

Реакция Киева

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерреш. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Украинский постпред при ООН Владимир Ельченко заявил в интервью изданию "Укринформ", что Киев планировал сделать акцент на теме ввода миротворческого контингента в Донбасс одной на грядущей Генассамблее ООН.

"Еще до появления так называемой "миротворческой инициативы" России в виде проекта резолюции СБ ООН мы планировали сделать главный акцент именно на возможности введения миротворческого контингента ООН на территорию Донбасса", — сказал украинский дипломат. Он отметил, что Киев постоянно акцентировал внимание на этой теме еще с марта 2015 года, и добавил, что на российский проект резолюции нельзя не отреагировать.

"Но теперь, с появлением так называемой "идеи" России, на это нельзя не реагировать", — заявил дипломат. По его словам, украинская сторона приготовила к Генассамблее ряд "неожиданностей" для Москвы. При этом Ельченко не стал уточнять, о чем конкретно идет речь, "чтобы не раскрывать все карты заранее для нашего бывшего стратегического партнера".

Плательщики взносов

Ельченко добавил, что финансовое обеспечение миротворческого контингента является для Украины "второстепенной" темой, так как достаточно будет "политической воли" тех стран, которые платят взносы в ООН.

Президент Украина Петр Порошенко. Архивное фото
© Фото : официальный сайт президента Украины
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"Если есть политическая воля, прежде всего, постоянных членов Совета Безопасности, а они являются главными плательщиками взносов в ООН, то все это реально", — заявил украинский постпред. Он также добавил, что миротворческая операция не может быть утверждена без одобрения, в которую миссия назначается.

"Наше слово будет последним", — отметил Ельченко.

Резолюция Киева

9 сентября замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил в эфире телеканала "Интер", что представители Киева в ООН передали в СБ свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе.

По словам чиновника, первая резолюция, разработанная украинской стороной, была представлена СБ ООН еще в 2016 году, но не получила внимания из-за позиции Москвы. Он также предположил, что подготовка миротворческой миссии потребует полгода и больше времени.

Где разместить миротворцев

Здание МИД Польши. Архивное фото
© Фото : MFA of Poland
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В Киеве считают, что миротворцы должны находиться не только на линии разграничения, но и на неподконтрольном украинским властям участке границы. Как заявил президент страны Петр Порошенко, размещение миротворцев на всей территории Донбасса "стало бы реальным прорывом в процессе мирного урегулирования".

В самопровозглашенной ДНР, в свою очередь, отметили, что переговоры с Киевом бессмысленны, пока Украина отказывается от выполнения минских договоренностей. "Без этого условия любой разговор по вопросу введения охранников ООН для наблюдателей ОБСЕ в Донбассе останется не более, чем полемикой", — подчеркнул представитель руководства республики Александр Костенко.

В Кремле при этом заявили, что условия размещения миротворческого контингента в зоне конфликта нужно согласовывать напрямую между властями ДНР, ЛНР и Украины.

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