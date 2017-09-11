Министры иностранных дел России и Италии Сергей Лавров и Анджелино Альфано на министерской встрече. Архивное фото

Министры иностранных дел России и Италии Сергей Лавров и Анджелино Альфано на министерской встрече. Архивное фото

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Демократия в России реальна, несмотря на нападки западных СМИ и антироссийскую пропаганду, заявил депутат от партии "Лига Севера"(Италия) Джанлука Савоини, приглашенный в качестве международного эксперта для наблюдения за голосованием на избирательных участках в Ленинградской области.

"Для меня… было совершенно неудивительно обнаружить, что демократия в России реальна, что никаких проблем с волеизъявлением нет, несмотря на продолжающиеся нападки со стороны западных СМИ и того потока антироссийской пропаганды, которую мы слышим", — сказал он на пресс-конференции.

Савоини добавил, что "не увидел принципиальной разницы между тем, как проходят выборы в Италии и в России".