На "мировом чемпионате" в Италии выбрали лучшее мороженое

РИМ, 11 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Победителем престижного международного конкурса по изготовлению мороженого, прошедшего в городе Римини, стал итальянский мастер Алессандро Криспини, сообщили РИА Новости организаторы конкурса.

Криспини завоевал первое место на Gelato World Tour благодаря уникальному фисташковому мороженому, которое он делает из трех сортов орехов, выращиваемых на Сицилии.

"Фисташковое мороженое на первый взгляд может показаться банальным и слишком простым, однако если найти наилучшие ингредиенты, изучить их характеристики, смешать их в нужных пропорциях и правильно подойти к изготовлению, можно создать по-настоящему невероятный вкус", — заявил он РИА Новости. Он добавил, что его особенное мороженое создается благодаря длительной, порядка суток, обжарке фисташек с добавлением мадагаскарской ванили.

Мороженщик из городка Сполето, расположенного в центральной части Италии, превзошел 35 конкурентов, съехавшихся в Римини из 19 стран мира. Праздник мороженого прошел в парке имени Федерико Феллини на берегу Адриатического моря с 8 по 10 сентября. Несмотря на непогоду, его посетили около 50 тысяч человек, съевших более 2,5 тонны сладкого лакомства.

Второе место завоевали отец и сын итальянского происхождения, приехавшие на родину из Германии. Они приготовили виноградный сорбет с карамелизованными грецкими орехами. Третью премию получила уроженка Колумбии, сумевшая найти сладко-горький баланс между маракуйей и темным шоколадом.

Финалу предшествовал трехлетний отбор кандидатов, в котором приняли участие порядка 1,8 тысячи изготовителей мороженого. 82 предварительных отбора прошли на четырех континентах.