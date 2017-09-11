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В мире

На "мировом чемпионате" в Италии выбрали лучшее мороженое

19:3511.09.2017
(обновлено: 19:36 11.09.2017)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаМороженое. Архивное фотоМороженое. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

РИМ, 11 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Победителем престижного международного конкурса по изготовлению мороженого, прошедшего в городе Римини, стал итальянский мастер Алессандро Криспини, сообщили РИА Новости организаторы конкурса.

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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Криспини завоевал первое место на Gelato World Tour благодаря уникальному фисташковому мороженому, которое он делает из трех сортов орехов, выращиваемых на Сицилии.

"Фисташковое мороженое на первый взгляд может показаться банальным и слишком простым, однако если найти наилучшие ингредиенты, изучить их характеристики, смешать их в нужных пропорциях и правильно подойти к изготовлению, можно создать по-настоящему невероятный вкус", — заявил он РИА Новости. Он добавил, что его особенное мороженое создается благодаря длительной, порядка суток, обжарке фисташек с добавлением мадагаскарской ванили.

Мороженое. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Венявский
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Мороженщик из городка Сполето, расположенного в центральной части Италии, превзошел 35 конкурентов, съехавшихся в Римини из 19 стран мира. Праздник мороженого прошел в парке имени Федерико Феллини на берегу Адриатического моря с 8 по 10 сентября. Несмотря на непогоду, его посетили около 50 тысяч человек, съевших более 2,5 тонны сладкого лакомства.

Второе место завоевали отец и сын итальянского происхождения, приехавшие на родину из Германии. Они приготовили виноградный сорбет с карамелизованными грецкими орехами. Третью премию получила уроженка Колумбии, сумевшая найти сладко-горький баланс между маракуйей и темным шоколадом.

Финалу предшествовал трехлетний отбор кандидатов, в котором приняли участие порядка 1,8 тысячи изготовителей мороженого. 82 предварительных отбора прошли на четырех континентах.

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