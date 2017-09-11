Трамп попросил Верховный суд отменить ограничения на указ по беженцам

ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Администрация Дональда Трампа подала ходатайство в Верховный суд с требованием отменить ограничения, введенные в отношении иммиграционного указа Трампа в части, касающейся временного запрета на прием в США беженцев, говорится в тексте документа.

Указ вступил в силу после того, как Верховный суд разрешил действие документа до проведения дебатов. Дебаты в Верховном суде по существу данного дела намечены на 10 октября. При этом ряд ограничений на выполнение указа, введенных нижестоящим судом, должны вступить в силу 12 сентября.

"Немедленное вмешательство (Верховного) суда требуется вновь", — говорится в документе, поданном администрацией Трампа. По заявлению юристов Белого дома, выполнение решений об ограничениях "нарушит статус-кво и правильную имплементацию норм указа, касающихся беженцев — а данный (Верховный — ред.) суд ясно сказал еще несколько месяцев назад, что эти нормы можно реализовывать", — говорится в документе.

Ранее Девятый окружной апелляционный суд США оставил в силе ограничения на иммиграционный указ президента Дональда Трампа, введенные судом нижестоящей инстанции.

В конце июня вступил в силу указ Трампа, согласно которому на 90 дней приостанавливался въезд в США граждан Ирана, Йемене, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, а также приостанавливалась на 120 дней программа приема беженцев. При этом было сделано исключение для людей, имеющих двойное гражданство или вид на жительство в США, и их ближайших родственников — родителей, детей, братьев и сестер.

Суд нижестоящей инстанции ранее постановил, что в страну следует впускать также бабушек и дедушек, шуринов и деверей, дядь и теть, племянников и племянниц, а также двоюродных братьев и сестер указанных лиц. Апелляционный суд оставил это решение в силе.

Кроме того, апелляционный суд отказался пересматривать решение нижестоящей инстанции, согласно которому, в страну могут въехать те беженцы, чье переселение уже было одобрено до вступления в силу иммиграционного указа Трампа. Решения по беженцам и родственникам вступают в силу во вторник.

Администрация Трампа в нынешнем ходатайстве оспаривает судебные ограничения относительно беженцев, но не родственников легально проживающих в США лиц из 6 стран "черного списка".