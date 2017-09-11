В Германии после распыления перцового газа пострадали более 20 человек

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Ученик школы в коммуне Бад-Эмсталь (федеральная земля Гессен) распылил перцовый газ, 25 человек пострадали, большинство из них дети, пишет газета Hessische Niedersächsische Allgemeine Zeitung со ссылкой на полицию.

Сообщается, что все находящиеся в школе были эвакуированы. На место происшествия прибыли 18 экипажей скорой помощи, а также медицинский вертолет.

Помощь пострадавшим была оказана на месте, затем 23 человека обратились в больницу. В настоящее время проводится расследование происшествия.