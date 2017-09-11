Венгрия призвала не допустить на Украине принятия закона об образовании

ВЕНА, 11 сен — РИА Новости. Венгрия намерена обратиться к европейским властям и институтам с требованием не допустить вступления в силу поправок к закону об образовании на Украине, который, по мнению венгерского правительства, нарушает права нацменьшинств, заявил министр иностранных дел Петер Сийярто.

Ранее парламент Украины одобрил новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, закон предполагает, что сначала дети представителей нацменьшинств будут изучать предметы на родном языке, в 5-9 классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

"Наш долг — защитить венгерский народ, будь то в Венгрии, за ее границей или за тысячи километров", — заявил министр в понедельник журналистам. Он отметил, что встретился с президентом Культурного союза венгров в Закарпатье Ласло Бренцовичем для обсуждения дальнейших мер в связи с новым законом об образовании на Украине.

По словам министра, он направил письма с разъяснением ситуации и призывом к срочным действиям генеральному секретарю ОБСЕ Томасу Гремингеру, верховному комиссару организации по делам национальных меньшинств Ламберто Заньеру и председателю ОБСЕ Себастьяну Курцу.

Сийято также призвал к экстренным мерам верховного комиссара ООН по правам человека, а также комиссара ЕС по вопросам расширения и европейской политики добрососедства. "Все международные договоры должны быть использованы для обеспечения того, чтобы возмутительная законодательная поправка не вступила в силу", — считает венгерский министр.

Он убежден, что "новый закон не только противоречит положениям о венгерско-украинских отношениях и соглашению об ассоциации между Европейским союзом и Украиной, но также серьезно противоречит и конституции Украины". Министр также считает, что со стороны Киева такой шаг был "ударом в спину" Венгрии после того, как последняя была самым ярым сторонником евроинтеграции Украины и предоставляла ей гуманитарную и финансовую помощь.