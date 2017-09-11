Мексика перестанет помогать США после урагана "Харви" из-за землетрясения

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Мексика прекращает оказывать помощь пострадавшим от урагана "Харви" в США из-за сложной ситуации в страны, вызванной мощным землетрясением и ураганом "Катя", говорится в заявлении МИД страны.

"Учитывая эти обстоятельства, правительство Мексики направит все доступное материально-техническое обеспечение на помощь семьям и общинам, пострадавшим на территории страны. В связи с этим, правительство Техаса и федеральное правительство США были проинформированы, что, к сожалению, в этом случае не будет возможности в оказании помощи, которая изначально была предложена Техасу после урагана "Харви", обрушившегося (на США — ред.) в конце августа", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Как уточнили в МИД Мексики, "это решение было принято с учетом того, что условия в обеих странах изменились, а также на основании того факта, что необходимость в оказании помощи Техасу, к счастью, снизилась".

Землетрясение у берегов Мексики магнитудой 8,2 было зафиксировано в пятницу в 04.49 по времени UTC (07.49 мск). Эпицентр располагался в 119 километрах к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения находился на глубине 33 километра. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) сообщил, что максимальная высота волн при цунами после землетрясения достигла 1 метра.

По последним данным, число жертв мощного землетрясения в Мексике достигло 95 человек.