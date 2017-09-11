США близки к дипломатическому паритету с Россией, считают в госдепе

ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США считают, что близки к дипломатическому паритету с РФ, не видят нужды в дальнейших взаимных мерах, заявил РИА Новости представитель госдепартамента США.

Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва приведет условия работы дипмиссий России в США и Соединенных Штатов в РФ к полному паритету. По данным газеты "Коммерсант", которая ссылается на источники в МИД РФ, американские дипмиссии в Москве и других городах, в частности, могут быть лишены специальных парковочных мест по периметру зданий. Речь может также идти об ограничении числа пунктов въезда в РФ американских дипломатов. Кроме того, рассматривается возможность уменьшения числа американских дипломатов в РФ, которым позволено свободно выезжать за пределы определенной зоны вокруг дипломатических представительств.

"Мы не будем спекулировать на тему каких-либо потенциальных шагов со стороны России. Мы уверены в законности действий, которые мы предприняли на прошлой неделе. Как мы уже говорили, наши действия приблизили нас к заявленной Россией цели паритета, поэтому не должно быть никаких дальнейших действий с обеих сторон", — отметил американский дипломат.

Собеседник агентства также обратил внимание на опубликованное ранее госдепом США заявление, в котором Вашингтон выразил надежду, что удастся избежать дальнейших ответных действий с обеих сторон, а также сообщил о готовности улучшать отношения между Россией и США.

Как рассказал в интервью РИА Новости генконсул РФ в Хьюстоне Александр Писарев, в настоящее время Москва проводит работу по "перенарезке" консульских округов РФ в США.

США 31 августа объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрыты генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.