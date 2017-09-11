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В мире

США близки к дипломатическому паритету с Россией, считают в госдепе

Сюжет:
Закрытие российского генконсульства в Сан-Франциско (99)
19:1311.09.2017
(обновлено: 19:37 11.09.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкФлаги России и США на здании американского посольства в Москве. Архивное фотоФлаги России и США на здании американского посольства в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США считают, что близки к дипломатическому паритету с РФ, не видят нужды в дальнейших взаимных мерах, заявил РИА Новости представитель госдепартамента США.

Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва приведет условия работы дипмиссий России в США и Соединенных Штатов в РФ к полному паритету. По данным газеты "Коммерсант", которая ссылается на источники в МИД РФ, американские дипмиссии в Москве и других городах, в частности, могут быть лишены специальных парковочных мест по периметру зданий. Речь может также идти об ограничении числа пунктов въезда в РФ американских дипломатов. Кроме того, рассматривается возможность уменьшения числа американских дипломатов в РФ, которым позволено свободно выезжать за пределы определенной зоны вокруг дипломатических представительств.

"Мы не будем спекулировать на тему каких-либо потенциальных шагов со стороны России. Мы уверены в законности действий, которые мы предприняли на прошлой неделе. Как мы уже говорили, наши действия приблизили нас к заявленной Россией цели паритета, поэтому не должно быть никаких дальнейших действий с обеих сторон", — отметил американский дипломат.

Посольство США в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Москва уравняет условия работы дипмиссий России и США
Собеседник агентства также обратил внимание на опубликованное ранее госдепом США заявление, в котором Вашингтон выразил надежду, что удастся избежать дальнейших ответных действий с обеих сторон, а также сообщил о готовности улучшать отношения между Россией и США.

Как рассказал в интервью РИА Новости генконсул РФ в Хьюстоне Александр Писарев, в настоящее время Москва проводит работу по "перенарезке" консульских округов РФ в США.

США 31 августа объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрыты генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Американский военнослужащий в резиденции посла США в России. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Око за око: к чему приведет дипломатическое противостояние России и США
Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.

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В мире
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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pet.g3
А вот как скоро гегемоны удивятся!..
20:03
11.09.2017
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Валерий Ѽ♐Слуцк♫
Причём тут выход из ООН? Речь идёт о дипломатах которые должны выдавать визы,защищать интересы Российских граждан в пиндостане...а 150 сотрудников при ООН у них другие задачи,в России нет ООН поэтому и 150 дипломатов ,которые должны якобы выдавать визы и т.д должны быть высланы... И давно пора...
19:47
11.09.2017
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belskiy-1910
Если Россия не считает необходимым своих диплосатов вООН , и может обойтись без последних , тогда есть смысл говорить о выходе РФ из ООН , и тогда можно сократить еще 155 дипломатов.Иэто все буде в духе паритета, к которому всегда отсылают русские!
19:26
11.09.2017
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Кука Мунга
belskiy-1910, глупость. 155 дипломатов работают в ООН, 300 дипломатов работают в посольстве. Так что, если уравнивать составы посольств, то уж до 300. А насчет выхода из ООН - это какой-то бред. Без России эта организация никому не будет нужна.
20:09
11.09.2017
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