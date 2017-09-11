В одном из округов Флориды задержали 19 человек за кражи во время урагана

Полицейские машины на дороге в Санни-Айлс-Бич во Флориде среди разрушений вызванных ураганом Ирма. 9 сентября 2017

Полицейские машины на дороге в Санни-Айлс-Бич во Флориде среди разрушений вызванных ураганом Ирма. 9 сентября 2017

ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Полицейское управление города Форт-Лодердейл сообщило о задержании почти двух десятков грабителей, пытавшихся воспользоваться ситуацией во время массовой эвакуации на фоне урагана.

"Мы задержали 19 человек за кражи со взломом в магазинах и домах", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Полицейские отчитались об успехах после того, как неизвестные грабители попали на камеру телеканала CBS в прямом эфире новостей.

Ураган "Ирма" опасной 5-й категории по пятибалльной шкале нанес серьезный ущерб ряду островов Карибского бассейна, а затем переместился к Флориде, где постепенно ослаб до тропического шторма. Эвакуация была объявлена на территориях Флориды, где проживают около 6,3 миллиона жителей. Около 114 тысяч человек были размещены в 500 временных убежищах. В результате урагана погибли не менее 20 человек, из них минимум трое на территории Флориды.