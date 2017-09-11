Израиль содействует возвращению Лапшина из Азербайджана

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сен — РИА Новости. МИД Израиля приветствует решение властей Азербайджана помиловать блогера Александра Лапшина и содействует его скорейшему приезду в еврейское государство, сказал пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Эммануэль Нахшон.

Лапшин, у которого есть гражданства Израиля и России, был приговорен к трем годам тюрьмы за посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями и амнистирован в понедельник решением президента Ильхама Алиева.

"Министерство иностранных дел удовлетворено помилованием, которое даровал Лапшину президент Азербайджана… Мы будем рады видеть его в Израиле как можно скорее и содействуем его возвращению", — сказано в заявлении Нахшона.

Он напомнил, что израильские дипломаты оказывали поддержку Лапшину все время его пребывания под стражей.

Он отметил, что израильские дипломаты оказывали поддержку Лапшину все время его пребывания под стражей.

Израильский депутат Ксения Светлова, которая вела общественную кампанию за освобождение блогера, сказала, что Лапшин сейчас находится в больнице. Азербайджанские власти утверждают, что накануне он совершил попытку самоубийства.

"Он жив, здоров, относительно в нормальном состоянии. В больнице его навестила израильский консул", — сказала она РИА Новости.

Собеседница агентства предположила, что возвращение Лапшина в Израиль может занять "три-четыре дня" с учетом медицинских показаний и остающихся юридических формальностей.

Лапшина в конце прошлого года задержали в Белоруссии и позднее выдали Азербайджану, где в июле он был осужден по статьям "открытые призывы, направленные против государства" и "незаконное пересечение государственной границы".