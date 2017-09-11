В Шотландии под зданием детского дома нашли останки более 400 воспитанников

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В Шотландии рядом с приютом Smyllum Park обнаружили братскую могилу, в которой были похоронены более 400 детей. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что детский дом работал с 1864 по 1981 год, за этот период через заведение прошли более 11 тысяч детей. В 2004 году стало известно о жестоком обращении с воспитанниками.

Согласно архивным данным, большинство детей в приюте умирали по естественным причинам, в основном от таких заболеваний как туберкулез и пневмония.

В настоящий момент полиция проводит расследование по факту жестокого обращения с детьми. В организации "Сестры милосердия", которой ранее принадлежал приют, уже дали показания и выразили готовность сотрудничать со следствием.