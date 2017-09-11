Французские власти эвакуируют пострадавших от урагана "Ирма"

ПАРИЖ, 11 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Власти Франции занимаются эвакуацией людей с пострадавших от урагана "Ирма" островов, заявил в понедельник премьер-министр Франции Эдуар Филипп в ходе очередной пресс-конференции по ситуации с последствиями урагана.

"С самого начала событий (на островах — ред.) государство занимается эвакуацией наиболее незащищенных людей, в частности, больных, которые не могут получать медпомощь на месте в больницах. Мы продолжим это делать", — сказал Филипп.

Он отметил, что "многие жители хотят покинуть острова и отправиться на Гваделупу или в метрополию". По его словам, восстановление транспортной связи по морю и воздуху позволит довести число эвакуируемых ежедневно людей до 2-2,5 тысячи человек в день.

"Министр заморских территорий и местные власти вчера подготовили требования для отъезда людей. Будет сформирован список отъезжающих, приоритет будет отдаваться самым незащищенным людям — тем, чьи дома непригодны для житья, пожилым людям и семьям с детьми", — подчеркнул Филипп.

Премьер также сообщил, что на ближайшем совете министров будет назначен чиновник, который займется координацией работы по восстановлению пострадавших островов.

Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. В минувшую среду заморские сообщества Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, входящие в состав Гваделупы (заморского департамента Франции) и имеющие славу места отдыха состоятельных путешественников, подверглись удару урагана "Ирма". Жертвами урагана уже стали более 20 человек.

Утром в понедельник Национальный центр предупреждения ураганов США сообщил, что категория урагана "Ирма" снижена до первой, скорость ветра замедлилась до 135 километров в час.