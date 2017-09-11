Число погибших полицейских при нападении на Синае возросло до 18

КАИР, 11 сен — РИА Новости. До 18 человек возросло количество погибших полицейских в результате теракта на севере Синайского полуострова, со ссылкой на источник в МВД Египта сообщает портал издания "Аль-Ахрам".

Ранее сообщалось о минимум пяти погибших и 10 пострадавших сотрудников египетской полиции в результате нападения.

По данным издания, экстремисты подорвали фугас на пути следования колонны из трех БТР и двух легковых автомобилей полиции. Сразу после взрыва террористы попытались атаковать сотрудников МВД, но были встречены ответным огнем.

Правоохранителям, сообщает издание, удалось уничтожить несколько радикалов.

Ответственность за нападение, по данным египетской газеты "Аль-Фаджр", на себя взяла запрещенная в России и других странах террористическая группировка ИГ*.

Египет уже более трех лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки. Из этого региона регулярно поступают сообщения о новых атаках экстремистов. За последнее время в регионе от действий террористов погибли и пострадали сотни полицейских и военнослужащих.

* Террористическая организация, запрещенная в России.