Саакашвили в Грузии больше не актуален, заявил вице-премьер

ТБИЛИСИ, 11 сен — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Министр образования и науки, вице-премьер Грузии Александр Джеджелава считает, что бывший президент Михаил Саакашвили потерял актуальность в стране и теперь Украина должна решить его судьбу.

"Фигура Михаила Саакашвили потеряла актуальность в Грузии, у общества больше нет интереса к нему. Этим лицом заинтересованы лишь правоохранители, так как насколько известно, он обвиняется в тяжелых преступлениях", — заявил Джеджелава журналистам.

Он добавил, что грузинская прокуратура несколько раз обращалась к украинской стороне с требованием экстрадировать Саакашвили на родину, и теперь "правительство Украины должно решить судьбу бывшего президента Грузии".

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.

Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.