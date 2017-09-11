Саакашвили в Грузии больше не актуален, заявил вице-премьер

ТБИЛИСИ, 11 сен — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Министр образования и науки, вице-премьер Грузии Александр Джеджелава считает, что бывший президент Михаил Саакашвили потерял актуальность в стране и теперь Украина должна решить его судьбу.
Он добавил, что грузинская прокуратура несколько раз обращалась к украинской стороне с требованием экстрадировать Саакашвили на родину, и теперь "правительство Украины должно решить судьбу бывшего президента Грузии".
Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.