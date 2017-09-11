В Мексике число жертв землетрясения достигло 95 человек

Мужчина на пляже в предверии урагана Катя в Веракрусе, Мексика. 7 сентября 2017

Мужчина на пляже в предверии урагана Катя в Веракрусе, Мексика. 7 сентября 2017

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Число жертв мощного землетрясения в Мексике достигло 95 человек, сообщается в заявлении МИД страны.

Ранее сообщалось о 90 погибших.

"Землетрясение… сильнее всего затронуло штаты Оахака, Чьяпас и Табаско, приведя к гибели 95 человек, сотням раненых и очень существенному материальному ущербу", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Землетрясение у берегов Мексики магнитудой 8,2 было зафиксировано в пятницу в 04.49 по времени UTC (07.49 мск). Эпицентр располагался в 119 километрах к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения находился на глубине 33 километра. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) сообщил, что максимальная высота волн при цунами после землетрясения достигла 1 метра.