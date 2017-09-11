В Мексике число жертв землетрясения достигло 95 человек

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Число жертв мощного землетрясения в Мексике достигло 95 человек, сообщается в заявлении МИД страны.
Ранее сообщалось о 90 погибших.
Землетрясение у берегов Мексики магнитудой 8,2 было зафиксировано в пятницу в 04.49 по времени UTC (07.49 мск). Эпицентр располагался в 119 километрах к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения находился на глубине 33 километра. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) сообщил, что максимальная высота волн при цунами после землетрясения достигла 1 метра.