Вместе с Саакашвили украинскую границу незаконно пересекли 60 человек

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости. Государственную границу во время возвращения экс-президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на Украину незаконно пересекли около 60 человек, уточнил глава украинской погранслужбы Петр Цигикал.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников и народных депутатов прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Государственная пограничная служба Украины заявила, что Саакашвили незаконно пересек украинскую границу, так как не прошел пограничный контроль. Полиция завела уголовные дела по статьям "незаконная переправка лиц через государственную границу" и "сопротивление правоохранителям". Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что госграницу незаконно пересекли около 40 человек.

"Мы рассматриваем около 60 человек", — сказал Цигикал в понедельник на брифинге, который транслировали украинские телеканалы, отвечая на вопрос, сколько людей во время возвращения Саакашвили незаконно пересекли границу.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2017 Associated Press Потасовка на границе и митинг: как Саакашвили вернулся на Украину

В понедельник на пресс-конференции во Львове Саакашвили заявил, что не нарушил закон, и будет отстаивать в суде свое гражданство Украины. При этом он заявил, что полиция при обыске "украла его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.