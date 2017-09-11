МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Последние события на Украине с участием экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили — это "черная метка" для президента Петра Порошенко от определенных политических групп. Порошенко устоит, но попытки передела власти не закончатся, считает первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье при поддержке сторонников, в том числе депутатов Верховной рады, прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Погранслужба Украины назвала такие действия незаконными. Возбуждено дело по двум статьям — о незаконном переходе границы и сопротивлении правоохранителям.

"Так называемый "прорыв" на территорию Украины Михаила Саакашвили имеет под собой не один подтекст. Конечно, уже сам факт прорыва говорит о том, что на Украине напрочь отсутствует государство, но эта тема не нова и обсуждалась уже не раз", — сказал Клинцевич РИА Новости в понедельник.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2017 Associated Press Потасовка на границе и митинг: как Саакашвили вернулся на Украину

По мнению сенатора, в этом случае больше интересуют последствия действий бывшего губернатора Одесской области. "Понятно, что сам Саакашвили на Украине из себя мало что представляет и в смысле ресурсов — людских и материальных, и в смысле его поддержки элитами. Он нужен для того, чтобы, так сказать, начать, начать по возможности громко, что у него и получилось", — сенатор.

По сути, президенту Украины определенные группы элит послали "черную метку", полагает Клинцевич. По его словам, причина лежит на поверхности — это и недовольство тем, как распределяются денежные потоки, и элементарная борьба за власть. Та же Юлия Тимошенко, отодвинутая в сторону, явно не довольна своим сегодняшним положением, добавил он.

"Несомненно, есть и силы, подпитываемые из-за рубежа, которые считают позицию Порошенко в конфликте с Донбассом явно половинчатой и которые нацелены на втягивание в него России", — добавил сенатор.

В любом случае к интересам страны вся эта история не имеет никакого отношения, уверен парламентарий. "Если называть вещи своими именами, идет борьба за то, кто будет дальше грабить Украину. Безмолвствует и народ, понимая, что его опять хотят использовать", — сказал Клинцевич.

"Думаю, что в этот раз скинуть Порошенко не получится. Он устоит. Но попытки передела власти не закончатся. Все говорит о том, что внутренний кризис на Украине будет только углубляться и имеет все предпосылки перерасти в полный хаос", — заключил первый замглавы комитета Совета Федерации.