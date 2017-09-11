18:0211.09.2017
(обновлено: 18:03 11.09.2017)
47800
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Последние события на Украине с участием экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили — это "черная метка" для президента Петра Порошенко от определенных политических групп. Порошенко устоит, но попытки передела власти не закончатся, считает первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич.
Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье при поддержке сторонников, в том числе депутатов Верховной рады, прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Погранслужба Украины назвала такие действия незаконными. Возбуждено дело по двум статьям — о незаконном переходе границы и сопротивлении правоохранителям.
"Так называемый "прорыв" на территорию Украины Михаила Саакашвили имеет под собой не один подтекст. Конечно, уже сам факт прорыва говорит о том, что на Украине напрочь отсутствует государство, но эта тема не нова и обсуждалась уже не раз", — сказал Клинцевич РИА Новости в понедельник.
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Whatsapp
Viber
Telegram
Потасовка на границе и митинг: как Саакашвили вернулся на Украину
По мнению сенатора, в этом случае больше интересуют последствия действий бывшего губернатора Одесской области. "Понятно, что сам Саакашвили на Украине из себя мало что представляет и в смысле ресурсов — людских и материальных, и в смысле его поддержки элитами. Он нужен для того, чтобы, так сказать, начать, начать по возможности громко, что у него и получилось", — сенатор.
По сути, президенту Украины определенные группы элит послали "черную метку", полагает Клинцевич. По его словам, причина лежит на поверхности — это и недовольство тем, как распределяются денежные потоки, и элементарная борьба за власть. Та же Юлия Тимошенко, отодвинутая в сторону, явно не довольна своим сегодняшним положением, добавил он.
"Несомненно, есть и силы, подпитываемые из-за рубежа, которые считают позицию Порошенко в конфликте с Донбассом явно половинчатой и которые нацелены на втягивание в него России", — добавил сенатор.
В любом случае к интересам страны вся эта история не имеет никакого отношения, уверен парламентарий. "Если называть вещи своими именами, идет борьба за то, кто будет дальше грабить Украину. Безмолвствует и народ, понимая, что его опять хотят использовать", — сказал Клинцевич.
"Думаю, что в этот раз скинуть Порошенко не получится. Он устоит. Но попытки передела власти не закончатся. Все говорит о том, что внутренний кризис на Украине будет только углубляться и имеет все предпосылки перерасти в полный хаос", — заключил первый замглавы комитета Совета Федерации.
Путешествие Михаила Саакашвили на Украину началось в польском городе Пшемышль, где экс-президент Грузии сел в поезд, следующий до украинского Киева через Львов.
На вокзале Саакашвили подтвердил журналистам, что намерен по украинскому паспорту вернуться в страну и добиваться восстановления своих прав, в том числе гражданства Украины. Однако бывшего грузинского лидера по громкой связи попросили покинуть поезд.
В результате политик добрался до польско-украинской границы на автобусе. Однако украинские силовики заблокировали пункт пропуска "Шегини", через который экс-президент Грузии Михаил Саакашвили собирался въехать на Украину.
Экс-губернатор Одесской области не оставил попыток пересечь границу. Польская сторона пропустила его через пункт пропуска "Медыка" и предупредила, что на украинском КПП "Краковец" у него могут быть проблемы.
Украинские сторонники Михаила Саакашвили дежурили у пункта пропуска "Краковец" на украинско-польской границе.
В результате активисты и соратники Саакашвили, прорвав оцепление пограничников, побежали внутрь пункта пропуска "Шегени", откуда к ним вышел Саакашвили и проследовал на территорию Украины.
Сторонники бывшего одесского губернатора ожидали его у пункта пропуска "Шегени" на украинско-польской границе.
Саакашвили и его сторонников попытались остановить силовики, которые приехали к границе, однако активистам, у которых был численный перевес, удалось пройти через новый кордон правоохранителей. После этого они устроили импровизированный митинг на границе, вслед за чем экс-глава Грузии сел в автобус и уехал в сторону Львова.
В понедельник украинские СМИ распространили информацию со ссылкой на польского евродепутата Яцека Сариуша-Вольского о том, что МИД Польши якобы вызвал украинского посла в связи с ситуацией с Саакашвили. Однако позже это заявление опровергли пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца и сам посол Андрей Дещица.
Бывший президент Грузии, оказавшись на территории Украины, заявил, что у него пока нет конкретных планов, но он намерен продолжать борьбу с украинскими властями.
Национальная полиция Украины сообщила о заведении уголовного дела о незаконном переходе Саакашвили через границу. "За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией транспортных или других средств совершения преступления", — отметили в ведомстве.
Советник главы МВД Антон Геращенко назвал действия бывшего одесского губернатора провокацией. "Главной целью провокаторов, незаконно прорывавших государственную границу Украины, было добиться кровопролития, сопровождающегося сценами брутального насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов. Этой цели провокаторам добиться не удалось", — написал Геращенко.
После инцидента на польско-украинской границе экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили попал в базу данных украинского сайта "Миротворец". Политика внесли в "черный список" за незаконное пересечение госграницы, а также за нападение на пограничников при исполнении служебных обязанностей, сказано на сайте.