На Украине разбился частный самолет

Самолет, разбившийся в Харьковской области. Скриншот с видео ГУ Национальной полиции Харьковской области.

Самолет, разбившийся в Харьковской области. Скриншот с видео ГУ Национальной полиции Харьковской области.

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости. Пилот пострадал в результате падения частного самолета в Харьковской области Украины, сообщила во вторник пресс-служба областной полиции.

"В дежурную часть Нововодолажского отделения полиции поступило сообщение о падении в селе самолета, который опрыскивал поля. В результате аварии пострадал 55-летний пилот, житель города Николаева. Сейчас проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства", — говорится в сообщении в Facebook.

Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами конечностей, ожогами и травматическим шоком госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.