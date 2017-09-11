В Йемене разбился эмиратский военный летчик

ДУБАЙ, 11 сен — РИА Новости. Самолет военно-воздушных сил ОАЭ потерпел крушение в Йемене в результате технической неполадки, летчик погиб, говорится в сообщении верховного командования вооруженных сил ОАЭ, распространенном в понедельник официальным агентством новостей WAM.

"Летчик в звании второго лейтенанта Султан Мухаммед Али ан-Накби погиб в результате крушения самолета из-за технической неполадки, выполняя задачу в рамках операции "Возвращение надежды" арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией по возвращению законной власти в Йемене", — отмечается в сообщении верховного командования.

В понедельник командование эмиратских ВС также сообщило о гибели от ранений одного из офицеров армии ОАЭ, который принимал участие в военных действиях в Йемене.

ОАЭ принимают участие в военной операции арабской коалиции в Йемене с марта 2015 года. Эмиратские войска сыграли решающую роль в освобождении административного центра южного Йемена — города Адена — и крупнейшей военно-воздушной базы аль-Анад от власти повстанцев-хуситов. За это время Эмираты потеряли более 90 военнослужащих. Самые большие потери эмиратская военная группировка в Йемене понесла в сентябре 2015 года, когда 52 военнослужащих погибли в провинции Мариб в результате разрыва баллистической ракеты.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.