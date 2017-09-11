Глава МИД Украины пообещал развитие языков нацменьшинств в стране

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев гарантирует свободное развитие языков нацменьшинств в стране, при этом он отметил необходимость повышения уровня владения украинским языком в приграничных районах.

Ранее парламент Украины одобрил новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что сначала дети представителей нацменьшинств будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. В правительстве Венгрии заявили, что закон нарушает права нацменьшинств на Украине.

"Украина и в дальнейшем будет делать все для развития украинского языка и гарантировать свободное развитие языков национальных меньшинств — это наша обязанность. На этой неделе Минобразования предоставит подробную информацию по закону Украины "Об образовании" и его применении. Работаем над путями воплощения, а не эмоциональной интерпретацией", — написал Климкин в Twitter.

По его словам, в приграничных районах Украины уровень владения государственным языком неудовлетворительный, что мешает абитуриентам при поступлении в вузы. "Есть проблемы интеграции: 75% выпускников Береговского района (на границе с Венгрией — ред.) не сдали Внешнее независимое оценивание по украинскому языку. Должны улучшить ситуацию без потери качества образования на венгерском языке", — добавил Климкин.

Новый закон предусматривает переход к 12-летнему обучению в школе, конкурс на должность директора и повышение зарплат для учителей. Согласно новой концепции украинской школы, детям в 1-2 классах не будут ставить оценки, а обучение будет проводиться в адаптационно-игровой форме. Среднее образование разделится на базовое (5-9 класс) и профильное (10-12 класс), которое можно будет получить в отдельных учебных заведениях.

Согласно новому закону, преподавание во всех учебных заведениях будет вестись на государственном украинском языке. В законе отмечается, что лицам, которые относятся к нацменьшинствам и коренным народам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях для получения дошкольного, начального образования, наряду с государственным языком, на языке национального меньшинства или коренного народа. Это право реализуется через создание отдельных классов с обучением на соответствующем языке.