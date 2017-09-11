В ЛНР заявили об увеличении числа обстрелов со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 11 сен — РИА Новости. В самопровозглашенной Луганской народной республике отмечают увеличение количества обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом заявил на брифинге в понедельник официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остается напряженной, количество обстрелов увеличилось… Мы нацелены на мирное решение конфликта в Донбассе и не реагируем на провокации со стороны ВС Украины", — сказал он.
Следите за хроникой украинского кризиса на сайте РИА Новости >>