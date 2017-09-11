В ЛНР заявили об увеличении числа обстрелов со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 11 сен — РИА Новости. В самопровозглашенной Луганской народной республике отмечают увеличение количества обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом заявил на брифинге в понедельник официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее в пресс-службе оборонного ведомства республики заявили о двенадцати обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки. Марочко заявил, что, по уточненным данным, по территории ЛНР было выпущено порядка 60 снарядов за сутки.

"Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остается напряженной, количество обстрелов увеличилось… Мы нацелены на мирное решение конфликта в Донбассе и не реагируем на провокации со стороны ВС Украины", — сказал он.

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