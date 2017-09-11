Саудовская Аравия сняла запрет на поставки говядины и баранины из России

ДУБАЙ, 11 сен — РИА Новости. Управление Саудовской Аравии по продовольствию сняло запрет на поставки из России говядины, баранины, козлятины, мяса птицы и яиц, а также переработанной мясной продукции, сообщило ведомство в понедельник.

"Технические специалисты Управления рекомендовали снять запрет на ввоз говядины, баранины, козлятины, мяса птицы и яиц из Российской Федерации в ответ на предпринятые меры со стороны соответствующих служб России по контролю над заболеваниями…, а также меры по регистрации и контролю за производствами говядины, баранины, козлятины и мяса птицы", — говорится в сообщении ведомства в социальной сети Twitter

Россельхознадзор в начале мая анонсировал предстоящую инспекцию российских производителей мяса саудовскими специалистами. На тот момент, согласно сообщению, желание поставлять продукцию в Саудовскую Аравию изъявили пять предприятий, вместе с тем российское ведомство предложило обращаться и другим желающим пройти инспекцию. Кроме того, в рамках визита было запланировано знакомство экспертов с работой ветеринарных лабораторий и территориальных управлений Россельхознадзора.