ВАРШАВА, 11 сен — РИА Новости. Делегация РФ призвала участников совещания ОБСЕ осудить действия украинских властей в отношении российских журналистов.

"Вынуждены вновь констатировать, что ситуация со свободой выражения мнения и свободой СМИ в регионе ОБСЕ остается неудовлетворительной", — заявил представитель министерства связи и массовых коммуникаций РФ Кирилл Игнатов на совещании ОБСЕ по оценке выполнения обязательств в области человеческого измерения.

Он отметил угрожающую ситуацию в отношении соблюдения свободы СМИ на Украине. "В дополнение к полному запрету на вещание российских телеканалов и ограничению на трансляции радиопередач на русском языке, власти на Украине продолжают без объяснения причин или под надуманными поводами выдворять с территории Украины представителей российских СМИ. В большинстве случаев это делается цинично, хамски и варварски", — сказал представитель России.

В качестве примера он привет ситуацию, когда 30 августа журналистка "Первого канала" Анна Курбатова была похищена в Киеве Службой безопасности Украины. "Ее обвинили в том, что она представляет угрозу национальной безопасности и суверенитету страны. Как позднее выяснилось, основная претензия – "неправильное" с точки зрения властей Украины освещение конфликта в Донбассе, в частности, отказ от использования не имеющего ничего общего с реальностью термина "российская агрессия", — сказал Игнатов.

"Отдельно отмечу, что в данном случае речь идет о безопасности женщин-журналистов. Их задерживали без предъявления обвинений, без возможности связаться с редакцией или российской консульской службой, отбирали документы и личные вещи, подвергали многочасовым допросам, под покровом ночи вывозили к погранпункту и заставляли в одиночку пешком переходить границу", — отметил он.

"Гонения на сотрудников именно российских и русскоязычных СМИ продолжаются не первый год, с ними обращаются как с преступниками. При этом далеко не все подобные случаи являются предметом соответствующих заявлений со стороны международных специализированных институтов и правозащитных организаций. На наш взгляд, действия украинских властей, которые грубейшим образом нарушают обязательства в сфере свободы выражения мнения и обеспечения условий для работы журналистов в отношении работников российских СМИ, требуют решительного и недвусмысленного осуждения", — заключил Игнатов.

Также он отметил, что до сих пор не видно серьезных попыток украинских властей приступить к полноценному расследованию убийств и других тяжких преступлений против журналистов и привлечения к ответственности виновных. "Вместо этого пополняются "стоп-листы", продолжает работать сайт "Миротворец", публикующий личные данные в том числе журналистов и клеймящий их "пособниками террористов", — заключил Игнатов.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину российским журналистам. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. Запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию из Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.