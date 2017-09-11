На шесть человек, пересекших с Саакашвили госграницу, составили протоколы

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время пресс-конференции во Львове. 11 сентября 2017

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время пресс-конференции во Львове. 11 сентября 2017

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости. Госпогранслужба Украины составила против шести человек, пересекших границу вместе с экс-президентом Грузии, бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, протоколы об административном правонарушении по статье "незаконное пересечение границы", еще девять протоколов — в стадии оформления.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье при поддержке сторонников, в том числе депутатов Верховной рады, прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Погранслужба Украины назвала такие действия незаконными. Возбуждено дело по двум статьям — о незаконном переходе границы и сопротивлении правоохранителям.

"Против шести человек уже оформлены протоколы об админнарушениях, они отправлены в суд, и сейчас девять человек еще оформляются, это в том числе и журналисты", — заявил глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал в понедельник на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.

Он уточнил, что статья "незаконное пересечение границы", по которой оформляются протоколы, предусматривает наказание в виде штрафа до 3,5 тысячи гривен (около 135 долларов) либо 15 суток административного ареста.

Глава МВД Украины Арсен Аваков, который также присутствовал на брифинге, заявил, что все люди, которые в воскресенье незаконно пересекли границу, должны вернуться в пункт "Шегини", чтобы пройти процедуру пограничного контроля. По его словам, несколько человек "из разряда журналистов и иностранцев уже так и сделали, когда поняли, в какую ситуацию попали".

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента. Саакашвили еще в августе говорил, что по возвращении на Украину намерен в суде отстаивать право на гражданство этой страны.