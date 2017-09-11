В Сейме Латвии не поддержат инициативу о гражданстве для детей неграждан

РИГА, 11 сен – РИА Новости. Правящая коалиция в Сейме Латвии решила не поддерживать инициативу президента Раймонда Вейониса об автоматическом предоставлении гражданства страны детям неграждан, сообщили представители коалиции журналистам в понедельник.

Вейонис 7 сентября заявил о необходимости принять правительственное решение, которое позволит автоматически регистрировать гражданами Латвии детей, которые родились в семьях неграждан. В стране проживает около 2 миллионов человек, из них порядка 230 тысяч, в основном русскоязычное население, являются негражданами. Этот статус присваивался людям, которые приехали в республику в советское время, и их потомкам. Сейчас, чтобы получить гражданство для новорожденного ребенка, родители-неграждане должны подать заявление с соответствующей просьбой.

Предложение президента обсуждалось на совещании партий правящей коалиции по инициативе Национального объединения "Visu Latvijai!".

"Правительство стабильно, и не хотелось бы начинать дискуссии, которые могли бы повлиять на его стабильность", — заявил премьер-министр Марис Кучинскис ("Союз зеленых и крестьян") по итогам совещания.

По его словам, этот вопрос обсуждению не подлежит.

Сопредседатель VL-TB/LNNK Райвис Дзинтарс в свою очередь, заявил, что инициативу президента поддерживать не следует, потому что в Латвии все еще нет единой системы образования: около трети школ ведут обучение не только на латышском языке, который в республике является государственным, но и на русском. VL-TB/LNNK известило партнеров по коалиции, что воспользуется свои правом вето в отношении инициативы президента, и получило от коалиции заверения в том, что это предложение продвигаться не будет.

Председатель "Единства" Арвил Ашераденс тоже высказал мнение, что нет смысла начинать дискуссии, если один из партнеров по коалиции блокирует этот вопрос.