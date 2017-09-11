В Сейме Латвии не поддержат инициативу о гражданстве для детей неграждан

РИГА, 11 сен – РИА Новости. Правящая коалиция в Сейме Латвии решила не поддерживать инициативу президента Раймонда Вейониса об автоматическом предоставлении гражданства страны детям неграждан, сообщили представители коалиции журналистам в понедельник.
Вейонис 7 сентября заявил о необходимости принять правительственное решение, которое позволит автоматически регистрировать гражданами Латвии детей, которые родились в семьях неграждан. В стране проживает около 2 миллионов человек, из них порядка 230 тысяч, в основном русскоязычное население, являются негражданами. Этот статус присваивался людям, которые приехали в республику в советское время, и их потомкам. Сейчас, чтобы получить гражданство для новорожденного ребенка, родители-неграждане должны подать заявление с соответствующей просьбой.
Предложение президента обсуждалось на совещании партий правящей коалиции по инициативе Национального объединения "Visu Latvijai!".
"Правительство стабильно, и не хотелось бы начинать дискуссии, которые могли бы повлиять на его стабильность", — заявил премьер-министр Марис Кучинскис ("Союз зеленых и крестьян") по итогам совещания.
По его словам, этот вопрос обсуждению не подлежит.
Председатель "Единства" Арвил Ашераденс тоже высказал мнение, что нет смысла начинать дискуссии, если один из партнеров по коалиции блокирует этот вопрос.