Переговоры о мире на Украине в 2017 году (366)

БЕРЛИН, 11 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным поддержала инициативу Москвы о миротворческой миссии в Донбассе, однако отметила, что в проект необходимо внести изменения. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Оба участника переговоров обсудили российское предложение по миссии ООН в Донбассе. Федеральный канцлер поприветствовала российскую инициативу в принципе, но указала на то, что должны быть внесены изменения в мандат", — заявил Зайберт.

В пресс-службе Кремля, в свою очередь, сообщили, что Москва готова внести изменения в проект резолюции ООН, касающиеся функции миссии организации в Донбассе. Лидеры двух стран, добавили в Кремле, также обсудили ход реализации минских договоренностей, подчеркнув, что любые нарушения режима прекращения огня, подрывающие "школьное перемирие", неприемлемы.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил в минувший вторник, что Россия передала в Совет Безопасности ООН проект резолюции о создании миссии по защите наблюдателей ОБСЕ на Украине. Ранее Владимир Путин поддержал идею отправки миротворцев на Украину, отметив, что речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Он также добавил, что "голубые каски" должны находиться исключительно на линии разграничения сторон.

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль поддержал инициативу российского президента и подчеркнул, что отправка миротворческой миссии на Донбасс может стать существенным шагом на пути к снятию с Москвы международных санкций.