БЕРЛИН, 11 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным поддержала инициативу Москвы о миротворческой миссии в Донбассе, однако отметила, что в проект необходимо внести изменения. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Оба участника переговоров обсудили российское предложение по миссии ООН в Донбассе. Федеральный канцлер поприветствовала российскую инициативу в принципе, но указала на то, что должны быть внесены изменения в мандат", — заявил Зайберт.
В пресс-службе Кремля, в свою очередь, сообщили, что Москва готова внести изменения в проект резолюции ООН, касающиеся функции миссии организации в Донбассе. Лидеры двух стран, добавили в Кремле, также обсудили ход реализации минских договоренностей, подчеркнув, что любые нарушения режима прекращения огня, подрывающие "школьное перемирие", неприемлемы.
Глава МИД Германии Зигмар Габриэль поддержал инициативу российского президента и подчеркнул, что отправка миротворческой миссии на Донбасс может стать существенным шагом на пути к снятию с Москвы международных санкций.