Трамп почтил память жертв терактов 11 сентября

ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп почтил память погибших в терактах 11 сентября 2001 года и в ходе транслировавшейся Белым домом церемонии в Пентагоне пообещал искать и находить террористов, где бы они ни прятались.

Минута молчания прошла в Белом доме, а примерно через час прошла церемония в Пентагоне, где, помимо Трампа, присутствовали министр обороны Джеймс Мэттис и председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд.

Трамп назвал террористов "варварскими силами зла и разрушения" и "ужасными, ужасными врагами". "Мы добиваемся, чтобы у них никогда не было безопасных гаваней, из которых они могли бы напасть на нашу страну. Мы ясно говорим этим убийцам-дикарям, что нет таких темных углов, где бы мы вас не достали, нет никакого убежища за пределами нашей досягаемости, что им негде спрятаться на нашей очень большой Земле", — заявил Трамп.

Президент США продолжал говорить, пока колокол отбивал 10 утра — в это время обычно проводится минута молчания в Пентагоне.

Со своей стороны Данфорд вновь пообещал одержать верх в борьбе с терроризмом. "Мы не были инициаторами этой битвы, но мы твердо намерены довести ее до конца, как ясно сказал президент Трамп", — заявил Мэттис.

11 сентября 2001 года в США боевики-смертники террористической организации "Аль-Каида*" захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на символ делового Нью-Йорка — башни Всемирного торгового центра, а два других — на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Все самолеты, кроме последнего, достигли целей. Четвертый захваченный самолет рухнул в поле недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания.

Жертвами терактов 11 сентября стали 2977 человек, в том числе 343 пожарных и 60 полицейских. Погибли не только граждане США, но еще 92 государств. В Нью-Йорке были убиты 2753 человека, в Пентагоне — 184 человека, 40 человек — в Пенсильвании.

Погибшими при терактах также числятся 19 террористов, 15 из них были гражданами Саудовской Аравии, двое — Объединенных Арабских Эмиратов, один — Египта и один — Ливана.

*Запрещенная в России террористическая организация