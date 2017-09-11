Трамп почтил память жертв терактов 11 сентября

ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп почтил память погибших в терактах 11 сентября 2001 года и в ходе транслировавшейся Белым домом церемонии в Пентагоне пообещал искать и находить террористов, где бы они ни прятались.
Трамп назвал террористов "варварскими силами зла и разрушения" и "ужасными, ужасными врагами". "Мы добиваемся, чтобы у них никогда не было безопасных гаваней, из которых они могли бы напасть на нашу страну. Мы ясно говорим этим убийцам-дикарям, что нет таких темных углов, где бы мы вас не достали, нет никакого убежища за пределами нашей досягаемости, что им негде спрятаться на нашей очень большой Земле", — заявил Трамп.
Президент США продолжал говорить, пока колокол отбивал 10 утра — в это время обычно проводится минута молчания в Пентагоне.
Со своей стороны Данфорд вновь пообещал одержать верх в борьбе с терроризмом. "Мы не были инициаторами этой битвы, но мы твердо намерены довести ее до конца, как ясно сказал президент Трамп", — заявил Мэттис.
11 сентября 2001 года в США боевики-смертники террористической организации "Аль-Каида*" захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на символ делового Нью-Йорка — башни Всемирного торгового центра, а два других — на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Все самолеты, кроме последнего, достигли целей. Четвертый захваченный самолет рухнул в поле недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания.
Погибшими при терактах также числятся 19 террористов, 15 из них были гражданами Саудовской Аравии, двое — Объединенных Арабских Эмиратов, один — Египта и один — Ливана.
*Запрещенная в России террористическая организация