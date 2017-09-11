В Афганистане террорист-смертник ранил нескольких военных НАТО

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Несколько военнослужащих миссии НАТО "Решительная поддержка", а также мирные жители получили ранения в результате атаки террориста-смертника на конвой миссии в Афганистане в понедельник, говорится в пресс-релизе миссии.

"Раненные военнослужащие были доставлены для оказания помощи в госпиталь авиабазы Баграм", — говорится в пресс-релизе. Отмечается, что их ранения не представляют угрозы для жизни. Мирные жители были госпитализированы, их состояние на данный момент неизвестно.

По информации из пресс-релиза, инцидент произошел в провинции Парван (центральный Афганистан), смертник привел в действие самодельное взрывное устройство.

С 1 января 2015 года в Афганистане осуществляется небоевая миссия НАТО "Решительная поддержка" (Resolute Support Mission) по обучению и оказанию помощи местным правительственным силам. Она официально сменила операцию Международных сил содействия безопасности (ISAF).