Украинцы стали в полтора раза чаще ездить в Россию

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Украинцы стали чаще ездить в Россию — в первом полугодии 2017 года поток украинских туристов вырос на 56%, сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли страны.

"По данным администрации Госпогранслужбы, в течение I полугодия 2017 года по миру путешествовали 12,5 миллиона украинских туристов, что на 6,1% больше чем за аналогичный период 2016 года", — говорится в сообщении.

Наибольшее количество туристов выехало в Польшу — более четырех миллионов человек, что на 45,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В Россию отправились более 2,6 миллиона украинцев. В прошлом году турпоток был меньше и составил 1,7 миллиона человек.

Тройку стран-лидеров по приему украинских граждан замыкает Венгрия, куда отправились более 1,4 миллиона человек.

В то же время Госпогранслужба отмечает, что лишь 0,3 процента граждан поехали за границу по долгу службы. Туризм в качестве цели поездки указали всего 0,8 процента украинцев. Остальные 98,9 процента поставили в графе "цель" отметку напротив опции "частная".