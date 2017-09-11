Путин и Меркель обсудили ситуацию на Корейском полуострове

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию на Корейском полуострове, сообщает пресс-служба Кремля.

"Проведен обмен мнениями о текущей ситуации на Корейском полуострове в контексте последних провокационных действий КНДР. Владимир Путин и Ангела Меркель решительно осудили игнорирование Пхеньяном резолюций Совета Безопасности ООН", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные шаги противоречат принципам глобального нераспространения, создают серьезную угрозу региональному миру и безопасности.

Помимо этого, было подтверждено, что "урегулирование этого острого кризиса возможно исключительно политико-дипломатическими средствами, посредством возобновления переговоров всех вовлеченных сторон".

"Условлено продолжить обсуждение ситуации на уровне министров иностранных дел двух стран", — отметили в пресс-службе Кремля.

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