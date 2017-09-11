Около 40 человек незаконно пересекли госграницу с Саакашвили, заявил Аваков

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время пресс-конференции во Львове. 11 сентября 2017

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время пресс-конференции во Львове. 11 сентября 2017

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости. Около 40 человек, в том числе несколько иностранных граждан, в воскресенье незаконно пересекли польско-украинскую границу в группе людей, которая сопровождала экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили при возвращении на Украину, сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

"Группа людей организовала прорыв государственной границы, в толпе проведя порядка 40 людей через госграницу, в том числе несколько иностранцев", — сказал Аваков на брифинге в понедельник, который транслировали украинские телеканалы.

Кроме того, глава МВД считает государственным преступлением прорыв на Украину Саакашвили и его сторонников.

"Вчера на государственной границе было государственное преступление… Я могу это квалифицировать как государственное преступление", — заявил Аваков на брифинге.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников, в том числе депутатов Верховной рады, прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. Погранслужба Украины назвала такие действия незаконными, инцидент будет расследовать следственная группа военной прокуратуры совместно с национальной полицией. Генпрокурор страны пообещал дать оценку действий как организаторов незаконного пересечения границы, так и органов власти.

В понедельник на пресс-конференции во Львове Саакашвили заявил, что не нарушил закон, и будет отстаивать в суде свое гражданство Украины. При этом он заявил, что полиция при обыске "украла его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.