Британский миллиардер показал, во что "Ирма" превратила его дом

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Основатель корпорации Virgin Group, британский миллиардер Ричард Брэнсон опубликовал видео развалин своего дома на острове Некер, который разрушил ураган "Ирма".

Публикация от Richard Branson (@richardbranson) Сен 10 2017 в 2:25 PDT

Он пояснил, что стихия повредила (а местами полностью уничтожила) большую часть зданий и растений, а без жилья остались десятки тысячи человек.

Поэтому к своему посту в Instagram он добавил ссылку на сайт Virgin Group, через который можно сделать пожертвование в пользу пострадавших от урагана.

Ранее сообщалось, что миллиардер вместе с семьей пережидали стихийное бедствие в винном погребе.

Зародившийся в Атлантическом океане ураган "Ирма" называют самым мощным за последнее десятилетие. Жертвами стихии стали более 20 человек. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.