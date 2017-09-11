Британский миллиардер показал, во что "Ирма" превратила его дом

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Основатель корпорации Virgin Group, британский миллиардер Ричард Брэнсон опубликовал видео развалин своего дома на острове Некер, который разрушил ураган "Ирма".
Он пояснил, что стихия повредила (а местами полностью уничтожила) большую часть зданий и растений, а без жилья остались десятки тысячи человек.
Поэтому к своему посту в Instagram он добавил ссылку на сайт Virgin Group, через который можно сделать пожертвование в пользу пострадавших от урагана.
Ранее сообщалось, что миллиардер вместе с семьей пережидали стихийное бедствие в винном погребе.
Зародившийся в Атлантическом океане ураган "Ирма" называют самым мощным за последнее десятилетие. Жертвами стихии стали более 20 человек. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.