Тиль Швайгер объяснил, почему Германии ближе Россия, а не США

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Германии необходимо перестать действовать в интересах "американских фирм" и возобновить сотрудничество с "близкой по духу" Россией, заявил в интервью газете "Rheinische Post" немецкий актер и режиссер Тиль Швайгер.

По его мнению, "русский менталитет нам (немцам — ред.) гораздо ближе американского". "Я прожил в Штатах семь лет, я знаю, о чем говорю. В США слишком много шоу, все слишком поверхностно. За годы жизни в Америке у меня появилось всего два друга, один из которых оказался британцем", — рассказал актер.

Швайгер добавил, что Россию и Германию сближают история культуры и приверженность идеалам верности и дружбы. По его словам, восприятие России как "агрессора" противоречит действительности. "Много ли войн начала после Второй мировой Россия и сколько их начала Америка? У кого больше военных баз? Кто же тогда главный "хулиган" на планете?" — спрашивает артист.

Он также напомнил, что никто не потребовал ввести санкции против Вашингтона, когда президент США Джордж Буш-младший решил вторгнуться в Ирак, "дестабилизировав тем самым весь Ближний Восток". " Теперь нам всем приходится расхлебывать эту кашу", — заметил актер.

На предстоящих выборах в Бундестаг Швайгер собирается голосовать за Свободную демократическую партии (СвДП) и ее лидера Кристиана Линднера, который в начале августа призвал "закрыть глаза" на ситуацию вокруг Крыма и развивать отношения с Москвой. "У него рациональная позиция в отношении России. Он сказал, что мы должны снять Крым с повестки дня, если хотим возобновить сотрудничество. Хорошие отношения с Россией в наших интересах, а санкции служат исключительно экономическим интересам США", — считает Швайгер.

Тиль Швайгер известен своими ролями в фильмах "Достучаться до небес", "Бесславные ублюдки", "Босиком по мостовой", "Красавчик". Он также участвовал в написании сценариев к кинокартинам "Соблазнитель", "Небесные врата", "Мед в голове".

Выборы в Бундестаг пройдут в Германии 24 сентября. По результатам последних соцопросов, 37% избирателей готовы отдать голос за партию федерального канцлера ХДС/ХСС. Социал-демократов (СДПГ) поддерживают 24% граждан ФРГ. Партия "Левые" может претендовать на 9% голосов, доля сторонников либеральной "СвДП" и партии "Зеленые" составила 8%.