Эксперт спрогнозировал будущее Саакашвили на Украине

ЛЬВОВ, 11 сен — РИА Новости. Будущее экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили достаточно туманно, он может договориться с властями Украины и пройти в парламент, либо ему грозит экстрадиция в Грузию, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье при поддержке сторонников, в том числе депутатов Верховной рады, прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Погранслужба Украины назвала такие действия незаконными. Возбуждено дело по двум статьям — о незаконном переходе границы и сопротивлении правоохранителям.

"Будущее его (Саакашвили) в стране достаточно сомнительное. В лучшем случае он может договориться с властью и попасть в парламент. В худшем — он может быть экстрадирован в Грузию или возвращен в Польшу",- заявил Бортник в понедельник РИА Новости.

По его мнению, Саакашвили имеет шансы объединиться с какой-либо украинской оппозиционной политической силой, однако возглавить такое объединение экс-президент не способен.

"Потенциально он может объединиться с оппозиционными силами, но вокруг него объединяться не станут. То есть, к кому-то присоединиться он может, а вокруг него нет. Потому что этому не способствует его 2-3% рейтинга, гиперамбиции, отсутствие гражданства. Он не может привести к победе ни на парламентских, ни на президентских выборах. А сегодня объединились не за Саакашвили, а против (президента Украины Петра) Порошенко. Это ситуативное объединение, пока ситуация с Саакашвили приносит информационные дивиденды",- добавил эксперт.

Ранее Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В Киеве заявили, что изучают запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.