Производители чая в КНР подадут иск на блогера за статью о вреде пуэра

ПЕКИН, 11 сен – РИА Новости, Анна Раткогло. Производители ферментированного чая пуэр в китайской провинции Юньнань намерены подать иск на активиста-блогера Фан Шиминя, который пишет под именем Фан Чжоуцзы, за его статью о том, что употребление напитка может привести к возникновению серьезных заболеваний, пишет портал "Юньнань ван".

Сумма иска может составить 6 миллионов юаней (около 923 тысяч долларов).

Фан Шиминь по образованию биохимик, он известен в Китае как активист, выступающий против мошенничества в различных сферах. Ранее он опубликовал статью "Чай предотвращает или вызывает рак?", в которой отметил, что популярный чай может иметь канцерогенный эффект. По его мнению, потребление чая может нести угрозу попадания в организм большого количества афлатоксинов, которые в свою очередь могут вызвать проблемы с печенью и раковые заболевания.

Ассоциация производителей чая пуэр южной китайской провинции Юньнань считает, что подобные заявления безосновательны, и они серьезно навредили их репутации и могут снизить продажи. Производители чая требуют, чтобы активист удалил статью, принес публичные извинения и выплатил компенсацию в шесть миллионов юаней фермерам провинции.

Публикация вызвала активные дебаты, была также созвана конференция, на которой эксперты делились мнениями о свойствах чая и о суждениях Фан Шиминя.

Сам автор статьи прокомментировал происходящее, заявив, что его в тексте содержатся верные выводы, основанные на исследованиях, опубликованных Юньнаньским сельскохозяйственным университетом и в ряде международным изданий.

Китайский чай пуэр очень популярен во всем мире, он относится к разновидности ферментированных чаев, которые с годами становятся лучше и дороже, некоторые даже предлагают рассматривать вложения в пуэр как альтернативу инвестициям в золото, недвижимость и акции компаний.