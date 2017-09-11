В Мариуполе в многоэтажном доме произошел взрыв

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости. Взрыв в многоэтажном доме произошел в подконтрольном украинским силовикам Мариуполе Донецкой области, погиб мужчина, сообщает в понедельник пресс-служба управления полиции Украины в Донецкой области в Facebook.

Сообщается, что взрыв прогремел в понедельник около 13.00 (время совпадает с мск).

"В результате взрыва, который прогремел в квартире на восьмом этаже многоэтажки в Левобережном районе, погиб мужчина. На месте работает следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники", — говорится в сообщении.

По данным полиции, в однокомнатной квартире обнаружено тело ее хозяина 1970 года рождения с травмами головы и конечностей. Также в результате взрыва выбиты окна. Информация о других пострадавших пока не поступала, сообщает полиция.

Сейчас место происшествия обследуют полиция и специалисты госслужбы по ЧС, причины взрыва и обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.