"Радикальная партия" Украины требует ареста и депортации Саакашвили

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости. "Радикальная партия" Украины требует ареста и депортации в Грузию экс-президента этой страны, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, заявил депутат партии в парламенте Игорь Мосийчук.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников, в том числе депутатов Верховной рады, прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. Погранслужба Украины назвала такие действия незаконными, инцидент будет расследовать следственная группа военной прокуратуры совместно с Национальной полицией. Генпрокурор страны пообещал дать оценку действий как организаторов незаконного пересечения границы, так и органов власти.

"Саакашвили должен быть задержан, арестован, депортирован в Грузию. Все, кто вчера поднял руку на наших украинских пограничников, ничем не отличаются от тех, кто нападал на пограничников в 2014 году. Они должны также быть арестованы", — сказал Мосийчук в эфире телеканала "112 Украина".

В понедельник на пресс-конференции во Львове Саакашвили заявил, что не нарушил закон, и будет отстаивать в суде гражданство Украины. При этом он заявил, что полиция при обыске "украла его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.