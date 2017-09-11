МИД Украины выразил протест из-за приговора зампреду меджлиса Чийгозу

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости. МИД Украины выразил протест в связи с приговором заместителю председателя запрещенной в РФ организации "Меджлис крымско-татарского народа" Ахтему Чийгозу и требует его освобождения.

Чийгоз признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года (накануне референдума по воссоединению с Россией) и получил восемь лет колонии общего режима. Адвокат намерен обжаловать приговор.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с незаконным осуждением российской оккупационной властью на территории Автономной Республики Крым гражданина Украины Ахтема Чийгоза на восемь лет лишения свободы… Требуем от Российской Федерации освободить Ахтема Чийгоза", — говорится в заявлении на сайте украинского МИД.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал приговор Чийгозу справедливым и обоснованным.

По версии следствия, Чийгоз 26 февраля 2014 года был одним из организаторов массовых беспорядков под стенами государственного совета республики (в то время верховный совет). Тогда погибли два человека, 79 были ранены. При этом группа радикально настроенных активистов совершила попытку захвата здания парламента.

Чийгоз обвинялся в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ об организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества. Остальные пять обвиняемых также проходят по статье УК РФ "участие в массовых беспорядках.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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