Военнослужащие в форме Красной армии времен Великой Отечественной войны во время торжественного марша, посвященного 75-й годовщине военного парада 1941 года на Красной площади. Архивное фото

Военнослужащие в форме Красной армии времен Великой Отечественной войны во время торжественного марша, посвященного 75-й годовщине военного парада 1941 года на Красной площади. Архивное фото

ВАРШАВА, 11 сен – РИА Новости. Стремление некоторых стран принизить роль Советского Союза в победе во Второй мировой войне выливается с заигрыванием с крайне радикальными силами, заявил российским журналистам директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Анатолий Викторов на полях совещания ОБСЕ по оценке выполнения обязательств в области человеческого измерения в Варшаве.

"К сожалению, наши партнеры, которые продвигают правозащитную проблематику своими действиями и заявлениями подрывают те самые европейские ценности, на которых якобы должно основываться наше дальнейшее сотрудничество. Я имею в виду, что есть устойчивая тенденция руководства исполнительных институтов Евросоюза и даже отдельных государств-членов ОБСЕ – США, Германии – к пересмотру итогов Второй мировой войны, исторических фактов, которые выливаются в продвижение тезиса о равной ответственности Германии и Советского Союза за развязывание Второй мировой войны со всеми вытекающими выводами для современной системы международных отношений", — сказал Викторов.

При этом он отметил, что часто российская сторона, пытаясь напоминать коллегам историю, сама получает обвинения в переписывании истории. По мнению представителя МИД, это кощунственный подход, "потому что миллионы наших соотечественников положили свои жизни на алтарь великой победы и сделали возможным существование нынешней системы международных отношений".

"Сегодня у нас пытаются украсть эту победу", — сказал Викторов.

По его словам, особую обеспокоенность вызывает "рост проявлений агрессивного национализма и неонацизма на пространстве ОБСЕ": "Наши призывы дать принципиальную оценку неонацистским манифестациям, "войне с памятниками", переписыванию истории Второй мировой войны, прославлению ветеранов "Ваффен-СС" и их приспешников остаются без ответа".

"Более того, западные коллеги цинично оправдываю подобные явления свободой выражения мнения и неким "правом на собственную трактовку исторических событий", — добавил он.

Представитель МИД России отметил, что некоторые страны безответственно позволяют себе заигрывать с крайними радикалами. "США и Канада и Евросоюз настолько далеко заходят в стремлении принизить решающую роль Советского Союза в Победе во Второй мировой войне, что закрывают глаза на эти вопиющие факты и заигрывают с крайне радикальными силами", — сказал Викторов, приведя в качестве примера компанию "по героизации нацистских пособников на Украине".