ВАРШАВА, 11 сен – РИА Новости. Стремление некоторых стран принизить роль Советского Союза в победе во Второй мировой войне выливается с заигрыванием с крайне радикальными силами, заявил российским журналистам директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Анатолий Викторов на полях совещания ОБСЕ по оценке выполнения обязательств в области человеческого измерения в Варшаве.
При этом он отметил, что часто российская сторона, пытаясь напоминать коллегам историю, сама получает обвинения в переписывании истории. По мнению представителя МИД, это кощунственный подход, "потому что миллионы наших соотечественников положили свои жизни на алтарь великой победы и сделали возможным существование нынешней системы международных отношений".
"Сегодня у нас пытаются украсть эту победу", — сказал Викторов.
"Более того, западные коллеги цинично оправдываю подобные явления свободой выражения мнения и неким "правом на собственную трактовку исторических событий", — добавил он.
Представитель МИД России отметил, что некоторые страны безответственно позволяют себе заигрывать с крайними радикалами. "США и Канада и Евросоюз настолько далеко заходят в стремлении принизить решающую роль Советского Союза в Победе во Второй мировой войне, что закрывают глаза на эти вопиющие факты и заигрывают с крайне радикальными силами", — сказал Викторов, приведя в качестве примера компанию "по героизации нацистских пособников на Украине".