Полиция Украины опровергла заявление Саакашвили об изъятии у него паспорта

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости. Главное управление Нацполиции Украины во Львовской области опровергает заявление экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили об изъятии у него паспорта на границе.
"Озвученное заявление об изъятии паспорта полицейскими противоречит тем обстоятельствам событий, которые имели место при незаконной переправке лиц через государственную границу Украины в районе пункта пропуска "Шегини"… Полицейские осуществляли охрану публичной безопасности и общественного порядка во время массовых мероприятий на пункте пропуска "Шегини". При этом полицией не изымался паспорт лица, заявляющего о его изъятии", — говорится в сообщении, обнародованном в Facebook.
Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.