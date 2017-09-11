Полиция Украины опровергла заявление Саакашвили об изъятии у него паспорта

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости. Главное управление Нацполиции Украины во Львовской области опровергает заявление экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили об изъятии у него паспорта на границе.

На пресс-конференции во Львове в понедельник Саакашвили заявил, что его паспорт "украла полиция".

"Озвученное заявление об изъятии паспорта полицейскими противоречит тем обстоятельствам событий, которые имели место при незаконной переправке лиц через государственную границу Украины в районе пункта пропуска "Шегини"… Полицейские осуществляли охрану публичной безопасности и общественного порядка во время массовых мероприятий на пункте пропуска "Шегини". При этом полицией не изымался паспорт лица, заявляющего о его изъятии", — говорится в сообщении, обнародованном в Facebook.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников, в том числе депутатов Верховной рады, прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. Погранслужба Украины назвала такие действия незаконными, открыто уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.